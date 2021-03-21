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Происшествия

21:33

Лавина сошла в Дагестане, заблокировав доступ к 9 селам

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

В Рутульском районе Дагестана сошла лавина сошла, заблокировав подъезды к девяти селам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Диспетчеры узнали об инциденте вечером в воскресенье, 21 марта.

"На окраине села Цахур Рутульского района сошла лавина. Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур – всего 779 домов, в которых проживают 3 899 человек, в том числе 976 детей, 14 социально значимых объектов", – говорится в сообщении.

Там отметили, что в результате схода лавины никто не пострадал, разрушений нет. Специалисты приступят к расчистке дорог в 08:00 понедельника.

Ранее лавина сошла на горе Мамай в Бурятии. Людей, которые находились на склоне, снесло вниз. К счастью, они не пострадали. По данным очевидцев, причиной ЧП стал мужчина, который на снегоходе потревожил снежный пласт.

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