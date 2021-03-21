Два человека пострадали в ДТП на Нижегородской эстакаде

Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца (ТТК) на юго-востоке Москвы, два человека пострадали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в городских экстренных службах.

"На ТТК, Нижегородская эстакада, произошло столкновение двух автомобилей – Daewoo и Hyundai. В результате аварии пострадали два человека", – заявил источник.

В столичном Дептрансе уточнили, что автомобиль такси врезался в автомобиль, стоявший в правой полосе проезжей части. В результате ДТП сформировался затор.

"На месте работают оперативные службы. Движение по внешней стороне ТТК затруднено на 3,3 километра", – говорится в сообщении.

Ранее на Дмитровском шоссе из-за аварии образовался затор, который растянулся на несколько километров. Там столкнулись не менее трех автомобилей, грузовая машина с песком перевернулась.