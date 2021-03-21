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Происшествия

07:19

Баскетболист Шабалкин признал вину в ДТП

происшествия ДТП

Фото: ITAR-TASS/Артем Коротаев

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России по баскетболу Никита Шабалкин взял на себя вину в ДТП на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве. Об этом пишет "Матч ТВ".

Спортсмен признался, что переходил дорогу в неположенном месте.

"В двух словах – однозначно я неправ. <...> Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю. <...> Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая", – пояснил Шабалкин.

Баскетболист рассказал, что на дороге проезжающий мимо водитель начал агрессивно сигналить ему. Шабалкин не совладал с эмоциями и ударил машину ногой.

"Он (водитель. – Прим. Ред.) тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте. Я, конечно, неправ, что дал волю эмоциям. Но, по-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость – это неадекватный поступок", – выразил мнение спортсмен.

Шабалкин отметил, что водители проезжавших рядом машин поддерживали его и намеревались поймать водителя.

"Вывод из всей этой истории такой: соблюдайте правила дорожного движения и переходите дорогу только в установленных местах", – заключил баскетболист.

Ранее в Москве машина сбила чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина. Мужчина получил травмы ног.

Позднее по факту случившегося следователи СК начали проверку.

Адвокат рассказал о последствиях аварии с участием Шабалкина

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