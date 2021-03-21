Один человек пострадал при пожаре в доме в Южном Бутове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме в столичном районе Южное Бутово. Об этом сообщается на официальном сайте городского главка МЧС.

Известно, что возгорание случилось в квартире на втором этаже 17-этажного жилого здания по адресу улица Захарьинские Дворики, дом 1, корпус 1. Сигнал о пожаре поступил в МЧС в субботу, 21 марта, в 00:59.

"Горели личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров", – уточнили в МЧС.

В горящей квартире пострадал один человек. В данный момент его передали врачам.

Из соседней квартиры пожарные спасти трех человек, в том числе двоих детей. Самостоятельно подъезд покинули порядка 40 человек.

"В 01:25 пожар ликвидирован", – заключили в ведомстве.

Ранее возгорание произошло на стекольном заводе в Химках. Площадь пожара составляла 750 квадратных метров.