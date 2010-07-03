Житель ТиНАО нашел гранату без чеки

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Прохожий обнаружил гранату без чеки у подъезда жилого дома на Георгиевской улице в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На место выехали саперы. Дальнейшая информация уточняется.