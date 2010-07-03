Лжепродавец в интернете обманул приезжего из Японии на 50 тысяч рублей

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Столичные сотрудники полиции проверяют информацию об интернет-мошенничестве в отношении уроженца Токио, передает Агентство "Москва".

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, вечером 19 марта в ОВД "Восточное Измайлово" обратился 30-летний уроженец Токио. Он рассказал, что увидел на сайте "Авито" объявление о продаже двигателя к мотоциклу Harley Davidson Road King. Связавшись с продавцом, японец перевел на указанный счет 50 тысяч рублей. Автор объявления получил деньги и перестал выходить на связь.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не единичный подобный случай. Ранее сообщалось, что покупатели товаров в социальных сетях все чаще сталкиваются с мошенничеством.