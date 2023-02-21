16:17Происшествия
Один из членов экипажа сухогруза Seamark скончался на борту спасательного судна
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
МЧС России сообщило о гибели одного из членов экипажа сухогруза Seamark, который переломился в условиях шторма в районе Новороссийска. Ведомство рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"По уточненной информации, из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один находится в тяжелом состоянии", – говорится в публикации.
В министерстве уточнили, что остальным гражданам ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что сухогруз под флагом Коморских островов переломился в условиях шторма в районе Новороссийска. Судно находилось на якорной стоянке.
На место оперативно прибыли спасатели Геленджикского отделения ЮРПСО МЧС России.
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