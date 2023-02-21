15:05Происшествия
Сухогруз переломился в условиях шторма в районе Новороссийска
"ЧП произошло в 1–1,5 мили от берега на якорной стоянке, где из-за сильного шторма переломило сухогруз Seamark. Судно под флагом Коморских островов", – отметили в сообщении.
Известно, что на судне находились 11 россиян. Судьба экипажа в данный момент неизвестна.
Ранее сообщалось, что грузовое судно с 22 людьми на борту начало тонуть у берегов Японии. Сигнал бедствия поступил 24 января около 17:00 по московскому времени.
Экипаж сообщил, что корпус сухогруза, перевозившего древесину, накренился и пошел ко дну. На борту была команда из 14 граждан КНР и восьми жителей Мьянмы.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!