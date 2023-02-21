Сухогруз переломился в условиях шторма в районе Новороссийска

Сухогруз под флагом Коморских островов переломился в условиях шторма в районе Новороссийска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"ЧП произошло в 1–1,5 мили от берега на якорной стоянке, где из-за сильного шторма переломило сухогруз Seamark. Судно под флагом Коморских островов", – отметили в сообщении.

Известно, что на судне находились 11 россиян. Судьба экипажа в данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что грузовое судно с 22 людьми на борту начало тонуть у берегов Японии. Сигнал бедствия поступил 24 января около 17:00 по московскому времени.

Экипаж сообщил, что корпус сухогруза, перевозившего древесину, накренился и пошел ко дну. На борту была команда из 14 граждан КНР и восьми жителей Мьянмы.

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