Женщину с детьми завалило упавшим со здания снегом в Чебоксарах

11:05
Фото: pg21.ru
Женщину с двумя маленькими детьми завалило снегом, упавшим с козырька здания в Чебоксарах. Региональная прокуратура проводит проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации СМИ, вечером 20 февраля снег сошел на женщину с двумя детьми 4 и 6 лет. Мальчика засыпало с головой. Пострадавших откопали из-под снега прохожие.
В прокуратуре рассказали, что семью доставили в больницу, но после осмотра врачей отпустили домой.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что за выходные было несколько случаев, когда снег падал на людей.
"Дал поручение всем главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении, чтобы крыши домов не становились источником опасности для жителей республики", – написал Николаев в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области женщина на глазах у прохожих провалилась под землю. Она упала на трубы. На оказавшуюся в яме женщину продолжила падать тротуарная плитка. Прохожие помогли пострадавшей выбраться, а потом скорая увезла ее в больницу.
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