Два человека пострадали при пожаре на судне в Находке

Фото: СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю

Пожар произошел на частном очистном судне "Лазурная – 2" в Находке. Об этом информирует региональное Следственное управление СК РФ на официальном сайте.

Инцидент случился на территории судоремонтного завода. В результате произошедшего пострадали два человека.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка", – утверждается в материале.

На место происшествия выдвинулись следователи. Планируется, что по результатам проверки сотрудники СК примут дальнейшее решение.



Ранее пожар произошел на рефрижераторном судне, стоящем у причала во Владивостоке.

На борту находился экипаж из 18 человек. Они самостоятельно эвакуировались на берег еще до прибытия спасателей.