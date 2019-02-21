Троих пострадавших в ДТП на Варшавке госпитализировали

Трое пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в ТиНАО госпитализированы, сообщает Агентство "Москва". Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

На место аварии оперативно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. Их жизни ничто не угрожает.

Авария случилась в районе поселка Курилово на Варшавском шоссе. Там столкнулись пассажирский автобус и грузовик. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорой помощи. Причины произошедшего устанавливаются.