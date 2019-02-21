Пассажиры автобуса не получили серьезных травм в ДТП с грузовиком в ТиНАО

Пассажиры автобуса не получили серьезных травм в результате ДТП с участием грузовика в ТиНАО, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Авария случилась в районе поселка Курилово на Варшавском шоссе. Там столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

"В результате случившегося в городском транспорте незначительные травмы получили три человека, они обратились за медицинской помощью", – сообщили в пресс-службе.

Ранее факт столкновения подтвердили в городском главке ГИБДД. Как отмечалось, на месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорой помощи. Причины произошедшего устанавливают.