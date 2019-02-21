Троллейбус врезался в пешеходный переход в центре столицы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В столичном районе Якиманка в 1-м Бабьегородском переулке произошло ДТП с участием троллейбуса. По предварительным данным, троллейбус номер 7 врезался в пешеходный переход, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, повреждена плита перекрытия.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в ДТП, которое произошло из-за неудачного торможения троллейбуса, никто не пострадал.