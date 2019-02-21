В ДТП с участием грузового автомобиля в ТиНАО пострадали два человека

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Новомосковском округе Москвы произошло ДТП с участием двух автомашин, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в ГИБДД, в деревне Власово Марушкинского поселения столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП пострадали двое. Одного человека зажало в салоне автомашины. Его извлекли и госпитализировали.

На месте аварии работают специалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в аварии с участием микроавтобуса и грузовика. ДТП случилось на 40-м километре Киевского шоссе в Москве.