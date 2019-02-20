Четыре человека пострадали в ДТП на Киевском шоссе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали в аварии с участием микроавтобуса и грузовика, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

ДТП случилось на 40-м километре Киевского шоссе в Москве.

"Согласно имеющейся информации, пострадали четыре человека", – сказал собеседник агентства.

На месте работают городские экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливают.