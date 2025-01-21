TOI: один человек получил серьезные травмы при атаке неизвестного в Тель-Авиве

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Минимум один человек получил серьезные травмы при атаке неизвестного в Тель-Авиве. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи.

По данным СМИ, предполагаемый нападавший был застрелен. Нападение произошло в районе Нахалат Биньямин.

Ранее мужчина с ножом напал на человека в аэропорту Красноярска. Инцидент произошел на первом этаже аэровокзального комплекса. По данным правоохранителей, 40-летний злоумышленник несколько раз ранил ножом 39-летнего мужчину.