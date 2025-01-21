Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 22:33

Происшествия

Блогер Мага-торнадо привлечен к ответственности за неправильную перевозку ребенка

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Блогер Мага-торнадо привлечен к административной ответственности за перевозку ребенка в автомобиле без специального сидения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Там заявили, что в поведении мужчины было обнаружено невыполнение родительских обязанностей. В данный момент проводится проверка по этому факту.

Правоохранители выявили нарушение при изучении видео, которые публиковал блогер в Сети. Ему грозит административный штраф.

Ранее полиция начала проверку мужчины после публикации ролика, на котором он вынуждает своего маленького ребенка целовать манекен и материться.

На видео мужчина спрашивает у сына, нравится ли ему женский манекен. Затем он поднимает мальчика на руки и просит поцеловать манекен, а после сам целует женскую фигуру в губы. На иных кадрах отец просит малыша обматерить надгробие. В конце каждого ролика он дает ребенку "пять".

Читайте также


происшествияшоу-бизнесрегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика