Семь человек попали в больницу с отравлением угарным газом в Каспийске

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Семь человек госпитализировали с отравлением угарным газом в частном доме в дагестанском Каспийске, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

"Состояние всех пострадавших средней степени тяжести. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен для наблюдения в реанимацию", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что отравление произошло в доме в садовом товариществе Заря -2. На территорию происшествия выехали специалисты. Они выявили серьезные нарушения в установке газового оборудования в жилом доме. Сейчас решается вопрос об устранении неполадок.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске ребенок умер от отравления газом, еще два человека попали в больницу. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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