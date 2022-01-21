Пожар произошел в лаборатории в главном здании МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Пожар произошел в главном здании Московского государственного университета имени Ломоносова на западе Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в 17:59. Возгорание произошло на 6-м этаже разноуровневого главного здания университета. Там загорелась дверь в лабораторию.

В 18:18 возгорание было ликвидировано. До приезда пожарных здание покинули 20 человек. В результате ЧП пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в общежитии на юго-западе столицы по адресу проспект 60-летия Октября, дом 15. Из здания были эвакуированы более 500 человек.