Кинокритик Беликов признался в избиении своей девушки

14:01
Фото: Михаил Голденков
Кинокритик Егор Беликов избил свою бывшую девушку Ольгу Житпелеву. Он признался в этом после того, как девушка рассказала об инциденте на своей странице в Facebook.
Житпелева сообщила о физическом насилии со стороны экс-бойфренда из‑за ее желания расстаться. Девушка написала, что встреча с Беликовым закончилась для нее "несколькими ссадинами, кровоподтеками и ушибами на лице и голове, да парочкой синяков на ногах". Травмы она зафиксировала в травмпункте, после чего обратилась с заявлением в полицию.
Беликов в ответ признался, что совершил ужасные вещи и является абьюзером. Он заявил, что посетит консультацию для агрессоров и специалистов по управлению гневом, а также, что перевел фонду "Сестры" 100 тысяч рублей.
"Мы искренне сожалеем о случившемся и приостанавливаем сотрудничество с кинокритиком Егором Беликовым до выяснения всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в пресс-службе АО "Москва Медиа".
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