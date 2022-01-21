Кинокритик Беликов признался в избиении своей девушки

Фото: Михаил Голденков

Кинокритик Егор Беликов избил свою бывшую девушку Ольгу Житпелеву. Он признался в этом после того, как девушка рассказала об инциденте на своей странице в Facebook.

Житпелева сообщила о физическом насилии со стороны экс-бойфренда из‑за ее желания расстаться. Девушка написала, что встреча с Беликовым закончилась для нее "несколькими ссадинами, кровоподтеками и ушибами на лице и голове, да парочкой синяков на ногах". Травмы она зафиксировала в травмпункте, после чего обратилась с заявлением в полицию.

Беликов в ответ признался, что совершил ужасные вещи и является абьюзером. Он заявил, что посетит консультацию для агрессоров и специалистов по управлению гневом, а также, что перевел фонду "Сестры" 100 тысяч рублей.

"Мы искренне сожалеем о случившемся и приостанавливаем сотрудничество с кинокритиком Егором Беликовым до выяснения всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в пресс-службе АО "Москва Медиа".