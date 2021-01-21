Один человек пострадал в результате ДТП на северо-западе Москвы

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Один человек получил травмы в аварии с участием двух машин на северо-западе города. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в правоохранительных органах.

"На улице Барышиха, дом 11 произошло столкновение двух автомобилей: Honda и Hyundai", – говорится в сообщении. К месту аварии в Митине прибыли полицейские и медики. Причина аварии в настоящий момент не уточняется.

Ранее три человека погибли при столкновении "Газели" и фуры на Горьковском шоссе. ДТП случилось на 72-м километре дороги.

Кроме того, автобус врезался в здание кинотеатра в Электростали. Всего в автобусе на момент аварии находились 20 человек.