Дочь Даны Борисовой отреклась от фамилии

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что ее дочь решила сменить фамилию, пишут "Дни.ру".
Накануне Борисова опубликовала в Instagram совместный снимок с дочерью Полиной, заявив, что девочка решила взять фамилию матери. По словам телеведущей, ее дочка уже поменяла фамилию в соцсетях и попросила ее помочь сделать это официально. "Кстати, вы обратили внимание, что дочка поменяла фамилию с Аксеновой на Борисову? Она просит помочь ей сделать это не только в названии аккаунта, но и в паспортном столе по закону", – написала Борисова.
Отмечается, что сначала Полина носила фамилию своего отца Максима Аксенова, с которым телеведущая находится в напряженных отношениях. Экс-супруг Борисовой настаивал, чтобы дочь жила с ним и пытался лишить знаменитую ведущую родительских прав.
В конце декабря сообщалось, что профиль Борисовой в Instagram взломали, когда она перешла по неизвестной ссылке. Мошенники потребовали 500 долларов за восстановление аккаунта. Пока страницей управлял другой человек, она лишилась семи тысяч подписчиков, заявила Борисова. Она также подчеркнула, что принципиально не будет перечислять деньги мошеннику.
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