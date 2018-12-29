Дана Борисова лишилась аккаунта в Instagram

Телеведущая Дана Борисова лишилась доступа к своему аккаунту в Instagram, сообщает телеканал Москва 24.
По словам телеведущей, для ее аккаунта это смертный приговор, поскольку армия подписчиков дает ей моральную поддержку и обеспечивает рекламные контракты.
Профиль Борисовой взломали после того, как она перешла по неизвестной ссылке. Теперь мошенники требуют с телеведущей 500 долларов за восстановление аккаунта. В профиле девушки стали появляться фотографии мужчины турецкой национальности. За то время, пока страницей Борисовой управляет другой человек, она лишилась семи тысяч подписчиков.
Девушка принципиально не собирается перечислять деньги мошеннику и уже обратилась за помощью к хакерам, которые должны помочь ей восстановить контроль над аккаунтом.
Ранее аналитики американской компании SplashData опубликовали рейтинг самых неудачных и популярных паролей. Лидерами рейтинга стали "123456", "password" и "111111".
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