Дана Борисова лишилась аккаунта в Instagram

Как защитить свой аккаунт в соцсетях от взлома

Телеведущая Дана Борисова лишилась доступа к своему аккаунту в Instagram, сообщает телеканал Москва 24.

По словам телеведущей, для ее аккаунта это смертный приговор, поскольку армия подписчиков дает ей моральную поддержку и обеспечивает рекламные контракты.

Профиль Борисовой взломали после того, как она перешла по неизвестной ссылке. Теперь мошенники требуют с телеведущей 500 долларов за восстановление аккаунта. В профиле девушки стали появляться фотографии мужчины турецкой национальности. За то время, пока страницей Борисовой управляет другой человек, она лишилась семи тысяч подписчиков.

Девушка принципиально не собирается перечислять деньги мошеннику и уже обратилась за помощью к хакерам, которые должны помочь ей восстановить контроль над аккаунтом.

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