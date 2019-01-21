Сумку со смартфонами отобрали у подростка в Москве

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Столичная полиция начала проверку после ограбления девочки-подростка. Девушки 17-19 лет отобрали у нее сумку с двумя iPhone, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на 20 января потерпевшая распивала спиртное с двумя незнакомками в туалете ТЦ "Атриум" в Басманном районе столицы. После закрытия торгового центра вся компания вышла на улицу, где и произошло ограбление.

Причиненный ущерб сейчас устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.