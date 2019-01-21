Пожар на Волгоградском проспекте локализован

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Возгорание в одноэтажном здании в районе Южнопортовый локализовано, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Информация о пожаре по адресу: Волгоградский проспект, дом № 32, корпус 13, поступила в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве 20 января в 22:40.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 0:51 огонь был локализован.

Ранее сообщалось, что по данному адресу находится ангар, внутри которого загорелись деревянные стеллажи. Огонь охватил площадь около 500 квадратов, произошло обрушение части стены.

Информации о пострадавших не поступало.