На Волгоградском проспекте загорелось одноэтажное здание

Фото: Агентство "Москва"

Одноэтажное здание горит на Волгоградском проспекте. О происшествии сообщает телеканал Москва 24.

Горит ангар. Очевидцы говорят, что также обрушилась стена на площади 1000 квадратов. По предварительной информации, людей внутри ангара не было. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что площадь пожара к полуночи увеличилась до 500 квадратных метров.

"По уточненным данным площадь пожара в ангаре по адресу: Волгоградский проспект, дом № 32, корпус 13 на данный момент составляет порядка 500 квадратных метров", – сообщили в МЧС.

Ранее в воскресенье, 20 января, произошел пожар в столичном районе Лосиноостровский. Огонь вспыхнул в жилом многоэтажном доме на Стартовой улице в одной из квартир на 13 этаже. Были эвакуированы 10 человек. Один человек погиб, СК проводит проверку по этому факту.