При пожаре в доме на севере-востоке Москвы погиб человек

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В жилом многоэтажном доме на Стартовой улице произошел пожар, сообщает МЧС.

Возгорание произошло в доме №11 в одной из квартир на 13 этаже. С верхних этажей эвакуировали 10 человек.

Площадь пожара составляла около 40 квадратных метров. Пожарные спасли 12 человек, один человек погиб. На данный момент открытое горение ликвидировано.