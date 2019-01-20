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20 января, 23:31

Проводится проверка после гибели женщины при пожаре на Стартовой улице

происшествия пожар

20 января, 23:31

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Фото: Агентство "Москва"

Проводится проверка по факту гибели женщины при пожаре в квартире в столичном районе Лосиноостровский. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова.

"По факту смерти 73-летней женщины в результате пожара в квартире одного из жилых домов на улице Стартовая следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", – передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в жилом многоэтажном доме на Стартовой улице произошел пожар. Огонь вспыхнул в доме №11 в одной из квартир на 13 этаже. С верхних этажей эвакуированы 10 человек. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Пожарные спасли 12 человек.

происшествия пожар

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