СК завел дело после пожара с двумя погибшими детьми

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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели после пожара в многоэтажке на юге Москвы. Трагедия унесла жизни двоих детей, сообщает пресс-служба столичного главка СК.

В настоящее время криминалисты устанавливают причины и обстоятельства ЧП. Они допрашивают родственников и соседей погибших.

Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что пламя охватило квартиру на девятом этаже дома на Медынской улице. Площадь возгорания составила около 12 квадратных метров. Один из детей умер в машине врачей скорой помощи.