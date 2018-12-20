Два ребенка погибли при пожаре на юге Москвы

Фото: Агентство Москва/Мобильный репортер

Двое детей погибли при пожаре в квартире на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пятилетнего малыша пытались спасти врачи скорой помощи, но им не удалось.

Возгорание произошло в квартире на улице Медынская, дом №2, корпус 3. Горели личные вещи и мебель на площади около 12 квадратных метров. На данный момент пожар локализован. Причины инцидента устанавливаются.

По уточненной информации, погибли две девочки 2014 и 2016 гг. рождения.