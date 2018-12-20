Подросток распылил в лицо полицейскому газ из баллончика в Москве

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Подросток в столичном районе Пресненский распылил полицейскому в лицо содержимое газового баллончика.

Инцидент произошел после замечания со стороны инспектора по делам несовершеннолетних о курении на улице в неположенном месте, передает Агентство "Москва".

"Инспектор был вынужден обратиться за медицинской помощью", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. По данному факту проводится проверка.