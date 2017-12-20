Уголовное дело возбудили по факту взрыва в жилом доме в Ставрополе

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Уголовное дело после взрыва в многоэтажном жилом доме завели в Ставрополе.

Дело возбуждено по статьям о подготовке к теракту, посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывчатки, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По предварительным сведениям, взрыв самодельного устройства произошел в ночь с 19 на 20 декабря в квартире многоэтажки. В ней находился мужчина, который отказался сдаваться властям и попытался подорвать гранату. Злоумышленника нейтрализовали, пострадавших нет. Следователи осмотрели место происшествия и выполнили мероприятия, необходимые для установления обстоятельств случившегося.



Ранее уточнялось, что речь идет о здании по улице 50 лет ВЛКСМ. Около 130 жильцов эвакуировали в расположенный рядом лицей, среди них было 15 детей.