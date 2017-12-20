В Ставрополе из-за взрыва в многоэтажке эвакуировали 130 человек

Фото: ТАСС/Константин Кижель

В Ставрополе эвакуировали около 130 жильцов многоквартирного дома, где в ночь на 20 декабря прогремел взрыв.

Людей эвакуировали в расположенный неподалеку лицей, сообщает "Интерфакс". Согласно заявлению городской администрации, среди эвакуированных 15 детей.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в одной из многоэтажек по улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе произошел взрыв неизвестного предмета. Полицейские оцепили здание.

Некоторые СМИ сообщают, что мужчина, который произвел взрыв, уже ликвидирован. Никто из жильцов дома не пострадал.