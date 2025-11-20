Форма поиска по сайту

20 ноября, 12:15

Происшествия

Во Владивостоке заведено дело после травмирования школьников в давке у гардероба

Фото: телеграм-канал "Svodka25 Новости Приморья и Владивостока"

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту травмирования детей в школе во время давки у гардероба, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело заведено по статье о халатности. Кроме того, председателю СК Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования и об установленных обстоятельствах случившегося.

Ранее стало известно, что в школе № 9 во Владивостоке произошла давка. Причиной инцидента стало одновременное окончание уроков у большого количества школьников. В результате региональная прокуратура начала проверку по факту нарушения требований безопасности.

Один ребенок обратился в поликлинику с жалобами на ушибы. По информации из соцсетей, у одной из школьниц трещина в ребре, а у других детей вывихи, однако в Минздраве Приморского края подчеркивали, что обращений за помощью ученикам не было.

