Три человека умерли в результате отравления наркотиками в Астрахани

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Три человека умерли из-за отравления наркотиками в Астрахани, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"По предварительным данным, трое в результате отравления скончались", – сказал собеседник агентства.

Ранее местный Минздрав сообщил о госпитализации 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Уточняется, что пострадавшие поступили в ГКБ № 3 имени Кирова в период с 17 по 20 ноября.

В МВД сообщили, что всего госпитализации подверглись 20 жителей Астрахани. В результате оперативных мероприятий были выявлены три человек, подозреваемые в сбыте незаконных веществ.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Двое из трех задержанных уже признались в сбыте наркотиков на территории Астраханской области.



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