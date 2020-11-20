Задержан мужчина, захвативший заложников в здании в Тбилиси

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Полиция Грузии задержала мужчину, который удерживал в заложниках в помещении микрофинансовой организации девять человек. Об этом сообщает ТАСС.

При себе у злоумышленника было оружие.

"В результате переговоров и оперативных мероприятий, которые длились несколько часов, все заложники освобождены, а вооруженный человек задержан", – заявил глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

Мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси в пятницу, 20 ноября. Инцидент произошел на проспекте Церетели.

