В Тбилиси вооруженный мужчина удерживает в здании 9 человек

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Мужчина, ворвавшийся в здание микрофинансовой организации в Тбилиси, удерживает в заложниках девять человек. Об этом сообщили глава патрульной полиции Важа Сирадзе.

"По нашей информации, в микрофинансовой организации... в заложниках находятся девять человек", – отметил он.

Очевидцы сообщили, что нападающих было пять, все они были с гранатами, передает телекомпания "Рустави 2".

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели в Тбилиси. Уточняется, что прилегающая территория оцеплена, на место прибыли наряды полиции.