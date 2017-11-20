Семьи погибших в авиакатастрофе под Хабаровском получили компенсацию

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Практически все семьи погибших в авиакатастрофе в поселке Нелькан Хабаровского края получили компенсацию.

В главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю заявили, что 78,1% от всей направленной компенсационной суммы, семьи пострадавших и погибших уже получили.

Всего на выплаты правительство Хабаровского края направило 6,4 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что самолет L-410 потерпел крушение в поселке Нелькан Хабаровского края. В авиакатастрофе погибли шесть человек, в том числе, два пилота. Выжить удалось одной пассажирке — трехлетней девочке. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.