Семьи погибших в авиакатастрофе под Хабаровском получили компенсацию

20 ноября, 03:15
Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Практически все семьи погибших в авиакатастрофе в поселке Нелькан Хабаровского края получили компенсацию.
В главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю заявили, что 78,1% от всей направленной компенсационной суммы, семьи пострадавших и погибших уже получили.
Всего на выплаты правительство Хабаровского края направило 6,4 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что самолет L-410 потерпел крушение в поселке Нелькан Хабаровского края. В авиакатастрофе погибли шесть человек, в том числе, два пилота. Выжить удалось одной пассажирке — трехлетней девочке. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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