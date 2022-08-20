На мэра Мариуполя совершили покушение – источник

17:39
Фото: телеграм-канал "Репортер Руденко V"
Покушение совершили на мэра Мариуполя Константина Иващенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию мэрии города.
"Да, было, все живы, все в порядке", – заявил собеседник информагентства.
Инцидент произошел на территории Мариупольского зоопарка. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
В результате попытки покушения никто не пострадал.
Источник в силовых структурах ДНР рассказал РИА Новости, что в Мариуполе усилены меры безопасности после покушения на Константина Иващенко. Также ужесточены проверки на блокпостах.
В июле жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. По наводке очевидцев было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: