На мэра Мариуполя совершили покушение – источник

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Покушение совершили на мэра Мариуполя Константина Иващенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию мэрии города.

"Да, было, все живы, все в порядке", – заявил собеседник информагентства.

Инцидент произошел на территории Мариупольского зоопарка. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В результате попытки покушения никто не пострадал.

Источник в силовых структурах ДНР рассказал РИА Новости, что в Мариуполе усилены меры безопасности после покушения на Константина Иващенко. Также ужесточены проверки на блокпостах.

В июле жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. По наводке очевидцев было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.