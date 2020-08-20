Семь человек пострадали в ДТП с большегрузом в Бурятии

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В Селенгинском районе Бурятии произошла авария с участием КамАЗа, в результате которой пострадали семь человек, среди них трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

"41-летний водитель КамАЗа направлялся в Улан-Удэ со стороны Гусиноозерска. На 49-м километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта в районе села Нижний Убукун он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной Nissan Serena. Водители и пятеро пассажиров иномарки доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе.

По словам главного врача Территориального центра медицины катастроф Вячеслава Тимкина, водитель "КамАЗа" от госпитализации отказался, он будет находиться под амбулаторным наблюдением, остальные шесть человек, находившиеся в легковом автомобиле, доставлены в Улан-Удэ.

"Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии, у детей травмы легкой и средней степени тяжести", – рассказал главврач.

По предварительной информации, водитель большегруза уснул за рулем. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее автомобиль и мотоцикл столкнулись в центре Москвы. Согласно предварительным данным, есть пострадавшие.