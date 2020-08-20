ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса

Фото: скриншот видео ЦОС ФСБ РФ

ФСБ задержала семерых человек за попытку похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса, организованного спецслужбами Украины, сообщает ТАСС.

В результате спецоперации российские спецслужбы вскрыли и пресекли попытку насильно перевести на Украину гражданина России, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.

Исполнителями были четыре российских гражданина, а организатором и координатором проведения акции – граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы готовили еще несколько похищений и убийств граждан РФ.

В августе ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, были задержаны 42 человека. Деятельность незаконных мастерских по изготовлению оружия была пресечена в 12 регионах РФ.

