Таксист задержан после списания 13,3 тыс рублей за поездку у уроженки Парагвая

09:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водителя такси, которого подозревают в краже денежных средств в центре Москвы, задержала полиция. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась уроженка Парагвая. Она сообщила, что после поездки на такси пыталась оплатить услуги в банковском приложении, однако водитель забрал ее телефон и заявил, что сам оплатит поездку. В итоге женщина лишилась 13,3 тысячи рублей.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан уроженец Кыргызстана 1993 года рождения по адресу проживания на улице Левобережной в Химках. Задержанный полностью сознался в содеянном и дал признательные показания", – поделился источник.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статье 158 УК РФ ("Кража"). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее неизвестные с оружием отобрали в подземном переходе у мужчин две бутылки водки. Сообщение о разбое на улице Серафимовича поступило в полицию вечером 16 августа.
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