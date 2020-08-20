Таксист задержан после списания 13,3 тыс рублей за поездку у уроженки Парагвая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителя такси, которого подозревают в краже денежных средств в центре Москвы, задержала полиция. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась уроженка Парагвая. Она сообщила, что после поездки на такси пыталась оплатить услуги в банковском приложении, однако водитель забрал ее телефон и заявил, что сам оплатит поездку. В итоге женщина лишилась 13,3 тысячи рублей.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан уроженец Кыргызстана 1993 года рождения по адресу проживания на улице Левобережной в Химках. Задержанный полностью сознался в содеянном и дал признательные показания", – поделился источник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статье 158 УК РФ ("Кража"). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее неизвестные с оружием отобрали в подземном переходе у мужчин две бутылки водки. Сообщение о разбое на улице Серафимовича поступило в полицию вечером 16 августа.