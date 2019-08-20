Актрисе из "Ворониных" стало плохо на съемочной площадке

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Российской актрисе Екатерине Волковой вызвали скорую на съемочную площадку сериала "Воронины" в Сочи после резкого ухудшения ее самочувствия. Об инциденте сама Волкова рассказала у себя в Instagram.



По словам актрисы, сначала она почувствовала недомогание из-за жары во время накладывания грима. Затем ее сильно укачало при переезде на другую локацию – после еды началась рвота.

Прибывшие на вызов врачи сделали Волковой два укола и выписали лекарства. Все это время съемочный процесс не останавливался – пока медики занимались артисткой, сценаристы переписали сцену с ее участием.

После оказания медпомощи Волкова вернулась в кадр. По окончанию смены в 3 часа ночи в 6 утра она вылетела в Москву для участия в вечернем спектакле. Как отмечает сама актриса, в самолете у нее поднялась температура, так что все симптомы указывают на тепловой удар, который спровоцировал остальные недомогания.