Актрисе из "Ворониных" стало плохо на съемочной площадке

20:22
20:22
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Фото: соцсети
Российской актрисе Екатерине Волковой вызвали скорую на съемочную площадку сериала "Воронины" в Сочи после резкого ухудшения ее самочувствия. Об инциденте сама Волкова рассказала у себя в Instagram.
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Доброе утро. ☕️ Я вернулась на пару дней в Москву. Денёк вчера был ахтунг. 😔 Хочу поделиться. С обеда смена, переходящая в ночную. Началось все с грима. Гримваген нагрелся так сильно, что кондиционер не справлялся, жара началась страшная.... Ладно, загримировались, но почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море, вроде легче. Дальше 2 часа на солнце съемка и переезд. На переезде на другую локацию укачало сильно. Как только ожила, решить поесть. Это было ошибкой! И тут мне стало не хорошо совсем - рвота, кое-что ещё 🙈 и скорая. 2 укола, куча лекарств. В это время съемка не прекращалась. Ребята-сценаристы быстро переписали одну сценку с моим участием, а администрация возилась со мной. Спасибо вам большое, мы и правда одна большая семья. ❤️ Все мне помогали выкарабкаться. А дальше мне стало легче, и я вернулась в кадр. Вот такая работа у актёра, умри или выживи, но Ворониных сними. 😂Смена закончилась в 3 ночи, в 6 вылет в Москву, и вот я тут. В самолёте точно была температура, так как крутило кости. А сегодня надо обойти детских врачей с Лизой для школы, еще и спектакль вечером - «2 мужа по цене одного». Всех жду, не подведу вас. 🙏🏻 Мне еще оооооочень не хорошо. Посоветуйте, что делать. По симптомам, похоже, началось всё с теплового удара, который спровоцировал и остальные недомогания. 😔
Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)
По словам актрисы, сначала она почувствовала недомогание из-за жары во время накладывания грима. Затем ее сильно укачало при переезде на другую локацию – после еды началась рвота.
Прибывшие на вызов врачи сделали Волковой два укола и выписали лекарства. Все это время съемочный процесс не останавливался – пока медики занимались артисткой, сценаристы переписали сцену с ее участием.
После оказания медпомощи Волкова вернулась в кадр. По окончанию смены в 3 часа ночи в 6 утра она вылетела в Москву для участия в вечернем спектакле. Как отмечает сама актриса, в самолете у нее поднялась температура, так что все симптомы указывают на тепловой удар, который спровоцировал остальные недомогания.
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