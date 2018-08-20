Писательница Шилова предотвратила пожар в столичном доме

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Писательница Юлия Шилова рассказала в Facebook о возгорании, которое произошло на крыше дома на Ленинском проспекте в Москве, где находится ее квартира.

По ее словам, она случайно узнала о пожаре, обнаружив дым при выходе из квартиры. Шилова отметила, что если бы она вышла пятью минутами позже, сгорела бы не просто ее квартира, а целый дом.

При этом автор детективов отметила, что в одиночку боролась с огнем и ждала помощи, так как пожарной сигнализации в доме не оказалось.

Причиной задымления, по мнению Шиловой, стал ремонт кровли, который проходил без должных мер предосторожности и контроля.

В 2017 году писательница заявила, что в результате конфликта с управляющей компанией один из входов в ее квартиру был замурован кирпичами.

В 2012 году Шилова заняла второе место после Дарьи Донцовой среди самых издаваемых авторов в России, выпустив за год 108 книг.