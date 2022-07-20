Байкер Хирург заявил, что в домах "Ночных волков" в Европе идут обыски

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Президент байкерского клуба "Ночные волки" Александр (Хирург) Залдастанов заявил, что в домах участников мотоклуба в Европе идут обыски. Об этом сообщает РИА Новости.

"Несколько дней назад во многих домах "Ночных волков" начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее", – рассказал Залдастанов.

По его мнению, это свидетельствует о том, что на Западе боятся нарастающего противостояния.

Ранее сообщалось, что мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов были включены в новый пакет санкций Евросоюза. Отмечалось, что "Ночные волки" больше не смогут ездить по Европе в соответствии с новыми санкциями в отношении России.

Кроме президента мотоклуба, под санкции подпали президент европейского отделения "Ночных волков" словак Йозеф Гамбалек и еще два партнера Залдастанова.

Всего под новые санкции могут подпасть 47 физлиц и 8 юрлиц, среди которых есть командующие и украинские политики, перешедшие на сторону России. Новый пакет рестрикций включает в себя и ограничение деятельности Сбербанка в Европе, а также запрет деятельности российских судоходных, оружейных фирм, фонда "Русский мир" и движения "Юнармия".

