В Ленинградской области закрыли детский лагерь после жалоб отдыхающих на издевательства

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Детский летний лагерь в Ленинградской области закрыли после жалоб отдыхающих на издевательства. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Лагерь, о котором идет речь, находился в Ленинградской области. По имеющейся информации, он не был санкционирован, сейчас закрыт", – рассказали в офисе уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

Также уточняется, что дети из лагеря вернулись в Санкт-Петербург.

Военно-патриотический лагерь располагался на острове Коневец. Ранее родители нескольких школьников забрали сыновей до окончания смены. Как рассказали отдыхающие, в основном издевательствам подвергались те дети, которые приехали в лагерь подобного типа впервые.

Ранее в июле омбудсмен Михаил Крупин сообщил об инциденте с некачественным питанием для детей, которые посещали лагерь в Переславском районе Ярославской области. Выяснилось, что в рационе отдыхающих были продукты с истекшим сроком годности.