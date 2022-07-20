В Ленинградской области закрыли детский лагерь после жалоб отдыхающих на издевательства

11:31
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Детский летний лагерь в Ленинградской области закрыли после жалоб отдыхающих на издевательства. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
"Лагерь, о котором идет речь, находился в Ленинградской области. По имеющейся информации, он не был санкционирован, сейчас закрыт", – рассказали в офисе уполномоченного по правам ребенка в Карелии.
Также уточняется, что дети из лагеря вернулись в Санкт-Петербург.
Военно-патриотический лагерь располагался на острове Коневец. Ранее родители нескольких школьников забрали сыновей до окончания смены. Как рассказали отдыхающие, в основном издевательствам подвергались те дети, которые приехали в лагерь подобного типа впервые.
Ранее в июле омбудсмен Михаил Крупин сообщил об инциденте с некачественным питанием для детей, которые посещали лагерь в Переславском районе Ярославской области. Выяснилось, что в рационе отдыхающих были продукты с истекшим сроком годности.
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