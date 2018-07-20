Число отравившихся в Туве увеличилось до 187 человек

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Число отравившихся в закусочной "Шаурма" в Кызыле увеличилось. 187 человек обратились за помощью, 99 из них были госпитализированы. Остальные лечатся амбулаторно под наблюдением врачей по месту жительства. Об этом сообщил глава региона Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, из числа госпитализированных 13 человек уже выписаны, в больницах остаются 86 человек.

Некоторые находятся в стабильном состоянии, другие – в удовлетворительном. Состояние большинства оценивается как среднетяжелое.

Ранее сообщалось о 160 отравившихся.

По данным Роспотребнадзора по региону, в закусочной обнаружен ряд грубых нарушений, среди которых неудовлетворительное санитарное состояние заведения. Вероятным источником инфекции называется куриное мясо и чесночный соус непромышленного производства.

Предположительно, причиной отравления стало мясо курицы, завезенное из других регионов.

МВД возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей. Следователи также проводят проверку.

Учтояняется, что управления Роспотребнадзора Хакасии и Красноярского края, откуда, возможно, поступило мясо, готовят проверки.