Число отравившихся в Туве возросло до 160 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число отравившихся в закусочной "Шаурма" в Кызыле увеличилось до 160 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Тувы, передает РИА Новости.

Как отмечается, ситуация стабилизируется. Новым пострадавшим не понадобилась госпитализация, они лечатся амбулаторно.

Ранее сообщалось о 92 пострадавших. 50 из них госпитализированы.

По информации Роспотребнадзора по региону, в закусочной обнаружен ряд грубых нарушений, среди которых неудовлетворительное санитарное состояние заведения. Вероятным источником инфекции называется куриное мясо и чесночный соус непромышленного производства.

У 12 больных обнаружена ДНК сальмонеллы.

К расследованию инцидента подключились прокуратура, ФСБ, МВД.