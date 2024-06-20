Суд дал владелице спа-салона и ее сотруднику по 13 лет колонии за продажу наркотиков

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичный суд приговорил 38-летнюю Ольгу Грановскую и 39-летнего Дениса Сажина к 13 годам лишения свободы за продажу наркотиков в бьюти-боксах. Об этом прокуратура Москвы сообщила в телеграм-канале.

Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах.

По версии следствия, Грановская и Сажин вступили в преступный сговор, действуя из корыстных побуждений. Для совершения преступлений они арендовали нежилое помещение на Таганской улице, где открыли салон красоты, директором которого была Грановская, а массажистом-администратором – Сажин. Клиентов они искали через чат в одном из мессенджеров, где покупатели могли ознакомиться с ассортиментом и стоимостью наркотиков, оформить заказ под видом бьюти-боксов и оплатить, рассказали правоохранители.

Полицейские пресекли деятельность Грановской и Сажина, а при проведении обысков в спа-салоне и по месту их проживания они нашли и изъяли из незаконного оборота почти 300 граммов незаконного вещества. Отбывать наказание Грановская будет в исправительной колонии общего режима, а Сажин – в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 32-летнего злоумышленника, который изготавливал наркотик в одном из СНТ в ТиНАО. Следствие выяснило, что мужчина планировал передать закладчикам более шести килограммов вещества. При обыске правоохранители также нашли и изъяли канистры, колбы, шланги и прекурсоры.

