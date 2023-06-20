Операция по поиску пропавшего в Атлантике батискафа охватила 15 тысяч "квадратов"

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Поисковая операция для обнаружения пропавшего в Атлантике батискафа охватила площадь в 15 тысяч квадратных километров. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Береговой охраны США Джона Могера.

Могер заявил, что спасатели осмотрели с воздуха территорию "примерно размером со штат Коннектикут" (его площадь – 14,8 тысячи квадратных километров. – Прим. ред.). Он также отметил, что на поверхность океана были сброшены звукоулавливающие буйки.

"Если они (находящиеся на борту батискафа. – Прим. ред.) издают какие-то звуки, это один из способов обнаружить их местонахождение", – объяснил Могер.

Подводный аппарат, используемый для погружения к месту крушения пассажирского лайнера "Титаник", пропал в Атлантическом океане. На этом фоне была организована поисково-спасательная операция.

В американской компании OceanGate Expedition подтвердили пропажу ее батискафа в Атлантическом океане. Там пообещали мобилизовать все усилия, чтобы найти членов экипажа подводного судна.

Позже поступила информация, что на борту может находиться британский миллиардер Хэмиш Хардинг, владеющий компанией по продаже и эксплуатации авиатехники Action Aviation.

По данным СМИ, в общей сложности на батискафе было пять человек. Среди них – французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле, а также главный исполнительный директор и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Затем самолет и корабль Kopit Hopson 1752 Береговой охраны Канады присоединились к поиску пропавшего батискафа. Поисковую операцию возглавляет Береговая охрана США, так как этот район Атлантического океана находится в их юрисдикции. Они запросили помощь канадской стороны.

20 июня один из членов экипажа батискафа вышел на связь. Им оказался ирландский исследователь Рори Голден, который подчеркнул, что он в порядке. Он призвал воздержаться от предположений, кто еще, помимо него, пребывает на борту пропавшего подводного аппарата, так как это очень нетактично.

Океанолог Сергей Мухаметов сказал, что спасти экипаж, находящийся внутри туристического батискафа на глубине более 3,5 километра, не удастся, если только сам аппарат не всплывет на поверхность. По его словам, самым сложным моментом в проведении спасательной операции является глубина, на которой находится подводный аппарат. Провести операцию по спасению при таких условиях еще никому не удавалось.

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